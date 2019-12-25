Воспитателя детского сада в Петербурге обвинили в гибели ребенка

По предварительной версии, девочка задохнулась, катаясь с детской горки.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в Петербурге осудили воспитателя детского сада за гибель ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Напомним, что инцидент произошел 26 марта на детской игровой площадке возле детского садика в Калининском районе. Следствие установило, что 35-летняя воспитательница вышла на прогулку с детьми и отвлеклась. В это время малышка повисла между перегородками игровой лестницы и застряла между ними головой. Девочка висела в таком положение около 9 минут. В итоге ребенок скончался на детской площадке. Медики установили, что девочка получила тупую травму шеи с повреждением спинного мозга.

Материалдела с обвинительным заключением направлены в прокуратуру.

Ранее мы сообщали о том, что двухлетняя девочка выпала из окна 10 этажа на Авиаконструкторов.

Фото:Piter.TV