Двухлетняя девочка выпала из окна 10 этажа на Авиаконструкторов

Малышка умерла в карете скорой помощи.

Около полудня в понедельник, 24 августа, в полицию сообщили об упавшем с высоты ребенке. Как стало известно Piter.TV, инцидент произошел в доме №25 по проспекту Авиаконструкторов.

Прибывшие на место полицейские нашли на земле обездвиженную маленькую девочку. Как выяснилось, ребенок залез на подоконник кухни в квартире на 10 этаже по недосмотру матери и выпал из окна. От полученных травм девочка, которой не было и двух лет, скончалась в карете скорой помощи.

Матерью малышки оказалась гражданка Таджикистана, приехавшая на заработки в Петербург. Вместе с мужем, трудящимся разнорабочим в продуктовом магазине, женщина снимала в городе квартиру. Семья считается благополучной.

Видео: легковой автомобиль наполовину ушел под грузовик на КАД в районе Народной.

Фото: pixabay