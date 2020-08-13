Видео: легковой автомобиль наполовину ушел под грузовик на КАД в районе Народной

По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.

Легковой автомобиль влетел под грузовик на внутренней стороне КАД перед съездом на Народную улицу. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Водители написали о том, что легковушка мчалась на скорости 120-140 км/ч по крайней правой полосе. В это время на обочине стоял грузовик.

В результате столкновения у иномарки серьезно разбился передний бампер. По предварительным данным, все остались живы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пятерых петербургских полицейских задержали по подозрению в вымогательстве.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK