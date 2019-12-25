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В Мурино мужчина оставил коляску с маленькой дочкой и ушел в магазин
Сегодня, 9:17
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В Мурино мужчина оставил коляску с маленькой дочкой и ушел в магазин

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Малышку поместили в больницу.

Во Всеволожском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства оставления в опасности ребенка. Возбуждено уголовное дело, пишет 78.ru. 

Накануне утром в Службу 112 поступила информация о том, что на улице Шоссе в Лаврики в Мурино стоит коляска с ребенком, а взрослых рядом нет. На месте установили: девочку оставил мужчина, ушедший в магазин. Малышку поместили в больницу. 

Также в полицию обратилась 35-летняя женщина, заявившая о том, что пропала ее дочь 2024 года рождения. По подозрению в совершении преступления задержали на Ручьевском проспекте задержали 32-летнего отца. 

Ранее мы рассказывали о том, что случаи выпадения детей из окон участились в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: мурино, оставление в опасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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