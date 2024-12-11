Задержан "силовик", оставивший предпринимательницу без 15 млн рублей в Петербурге

Также мужчина обманул бывшую сожительницу.

Уголовный розыск задержал "силовика", который оставил предпринимательницу без 15 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась бизнесвумен с заявлением о том, что лишилась крупной суммы. Деньги она инвестировала якобы в перспективный проект. Соответствующее предложение поступило женщине от недавнего знакомого, представившегося высокопоставленным сотрудником спецслужб.

Когда потерпевшая передала мужчине свои сбережения, он перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Предполагаемым аферистом оказался 61-летний рецидивист. Установлено, что обманутая коммерсантка – не единственная пострадавшая.

Например, собственной квартиры в Сертолово лишилась 44-летняя бывшая сожительница злоумышленника. С ней он проживал несколько лет, называя себя другим именем.

По словам женщины, мошенник переехал к ней. Жилье вскоре он убедил продать, а к вырученным от продажи средствам обещал добавить свои для покупки элитной недвижимости в центре города. В итоге доверчивая петербурженка была вынуждена жить в съемной квартире на Смольном проспекте. Туда же поселился и избранник, однако все финансовые вопросы, включая аренду, его сожительница взяла на себя.

Совместная жизнь пары длилась около 3 лет, в один момент мужчина внезапно пропал, перестав отвечать на звонки. Найти возлюбленного женщине так и не удалось. С этой задачей справились полицейские: его поймали в Москве. Там мужчина проживал в хостеле, работая бригадиром на хладокомбинате.

Мошенник хотел в очередной раз поменять город, перебравшись в Саранск, и даже купил билеты. Сейчас он доставлен в Петербург, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге участника СВО сожительница обманула на 5 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти