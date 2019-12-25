На проспекте Славы остановили каршеринг под управлением пьяного водителя без ВУ

Мужчина управлял автомобилем под чужим аккаунтом, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Во Фрунзенском районе остановили каршеринг под управлением пьяного водителя, ранее лишенного водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В 5:20 16 марта у дома 50/48 по проспекту Славы сотрудники ДПС остановили каршеринг под управлением 25-летнего неработающего мужчины с признаками алкогольного опьянения. Оказалось, что ранее он был лишен водительских прав.

Мужчина управлял автомобилем под чужим аккаунтом, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Петербурге в 2021 году количество ДТП в опьянении сократилось на 37,5%.

Фото: Piter.tv