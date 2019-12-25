В Петербурге количество ДТП в опьянении сократилось на 37,5%

На четверть увеличилось количество пьяных водителей, которые были привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение (828 человек).

В 2021 году полиция Петербурга особое внимание уделила реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения". Об этом на выступлении в ЗакСе рассказал начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

По его словам, инспекторы ГИБДД выявили 1,5 тысячи нарушений, допущенных при строительстве, ремонте и содержании дорог.

Также сотрудниками ГИБДД за год было пресечено 9,5 тысячи правонарушений, связанных с управлением ТС в состоянии опьянения. Это на 17% больше, чем в 2020 году.

Роман Плугин отметил, что на четверть увеличилось количество пьяных водителей, которые были привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение (828 человек). В итоге в Петербурге на 37,5% снизилось количество аварий, совершенных в состоянии опьянения.

Также в Петербурге за год ликвидировали 128 незаконных производств алкоголя.

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