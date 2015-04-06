В Петербурге за год ликвидировали 128 незаконных производств алкоголя

68 тысяч декалитров спиртосодержащей продукции было изъято.

За 2021 год в Петербурге пресекли деятельность 128 незаконных производств алкоголя. Об этом 16 марта на заседании в Законодательном собрании заявил представитель ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

За прошлый год количество лиц, совершивших преступления под воздействием алкоголя, снизилось на 11%.

Плугин отметил, что полицейские активно борются с пресечением нарушений алкогольного законодательства. В частности, идет борьба с незаконным оборотом спирта и алкогольной продукции. В 2021 году возбудили 51 уголовное дело за подобные нарушения. Составлено почти 3 тысячи административных протоколов. Полицейские изъяли 68 тыс. декалитров незаконной продукции.

Кроме того, количество ДТП, которые были совершены с участием пьяных водителей, сократилось на 37,5%.

Также Плугин отметил, что в целом уровень преступности в Петербурге ниже общероссийского.

Фото: МВД РФ