Из фургона изъяли 1,7 тыс. литров спиртосодержащей жидкости в Пушкинском районе

В машине обнаружили металлические канистры и пластиковые емкости.

В Пушкинском районе Петербурга сотрудники Госавтоинспекции пресекли перевозку более 1,7 тыс. литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения без соответствующих документов.

Уточняется, что был остановлен автомобиль Sollers Atlant 30-летнего водителя. В машине обнаружили металлические канистры и пластиковые емкости, содержащие прозрачную жидкость. Мужчину увезли в четвертый отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что установлен предполагаемый источник распространения смертельного алкоголя в Сланцах.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти