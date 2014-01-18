  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:28
134
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Из фургона изъяли 1,7 тыс. литров спиртосодержащей жидкости в Пушкинском районе

0 0

В машине обнаружили металлические канистры и пластиковые емкости.

В Пушкинском районе Петербурга сотрудники Госавтоинспекции пресекли перевозку более 1,7 тыс. литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения без соответствующих документов. 

Уточняется, что был остановлен автомобиль Sollers Atlant 30-летнего водителя. В машине обнаружили металлические канистры и пластиковые емкости, содержащие прозрачную жидкость. Мужчину увезли в четвертый отдел полиции. По данному факту проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что установлен предполагаемый источник распространения смертельного алкоголя в Сланцах. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: алкоголь, пушкинский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии