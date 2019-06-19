У метро "Кировский завод" изменится порядок остановок

С 7 ноября изменится порядок остановок у метро “Кировский завод” на пр. Стачек в направлении к центру города.

Теперь на первой остановке по ходу движения (дальняя остановка от вестибюля метро) будут останавливаться автобусы № 2, 66 и троллейбус № 20, которые следуют по пр. Стачек в сторону метро "Нарвская". Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

На второй остановке по ходу движения будут останавливаться автобусы №№ 72, 111, 244 и троллейбусы №№ 41, 48, которые следуют на ул. Васи Алексеева.

На третьей остановке по ходу движения будет останавливаться только автобус № 546, исключительно для высадки пассажиров.

Ранее сообщалось, что на 11 улицах Васильевского острова разрешат бесплатную парковку по вечерам и ночам.

Фото: "Организатор перевозок"