У метро "Кировский завод" изменится порядок остановок

Теперь на первой остановке по ходу движения (дальняя остановка от вестибюля метро) будут останавливаться автобусы № 2, 66 и троллейбус № 20, которые следуют по пр. Стачек в сторону метро "Нарвская". Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".
На второй остановке по ходу движения будут останавливаться автобусы №№ 72, 111, 244 и троллейбусы №№ 41, 48, которые следуют на ул. Васи Алексеева.
На третьей остановке по ходу движения будет останавливаться только автобус № 546, исключительно для высадки пассажиров.
Ранее сообщалось, что на 11 улицах Васильевского острова разрешат бесплатную парковку по вечерам и ночам.
Фото: "Организатор перевозок"
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