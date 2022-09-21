На 11 улицах Васильевского острова разрешат бесплатную парковку по вечерам и ночам

Также в Смольном рассматривают вариант сужения парковочного места или ширины проезжей части на ряде улиц в районе.

На Васильевском острове провели корректировку схемы организации дорожного движения: на этом настаивали местные жители. В результате бесплатная парковка в вечернее и ночное время теперь разрешена на 11-ти улицах района. Об этом сообщила пресс-служба городского Комтранса.

Изменения вступили в силу на Карташихиной улице, Весельной улице, улице Шевченко, Гаванской улице, улицах Опочинина, Беринга, Уральской улице, улице Репина, проезде от улицы Беринга до Смоленского кладбища к памятнику Декабристов и Неманском переулке. Ранее на указанных улицах были установлены только знаки "Остановка запрещена". Рядом с ними установили знаки "Время действия", которые позволяют бесплатно парковаться вечером и ночью.

Также в Смольном рассматривают вариант сужения парковочного места или ширины проезжей части на улицах Карташихина, Опочинина, Гаванской, Шевченко, Детской и в переулке от улицы Беринга до Смоленского кладбища. В случае вступления решения в силу, там дополнительно будет организовано 240 машино-мест.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам предложили поучаствовать в онлайн-опросе о качестве уборки улиц.

Фото: Piter.TV