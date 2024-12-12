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"Пушкинскую" закрывали на вход из-за остановки эскалатора
Сегодня, 11:44
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"Пушкинскую" закрывали на вход из-за остановки эскалатора

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Горожан просили пользоваться станцией "Звенигородская".

Станцию "Пушкинская" закрывали на вход утром 25 апреля. Это было связано с внеплановой остановкой эскалатора, сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен". 

При этом на выход "Пушкинская" работала в штатном режиме. Горожан просили пользоваться станцией "Звенигородская". Ограничения действовали с 11:28 до 11:41.

В 11:41 станция "Пушкинская" работает в обычном режиме.

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Ранее мы рассказывали о том, что станция метро "Удельная" открылась сегодня досрочно. С июня 2024 года строители полностью обновили наземный вестибюль, отремонтировали несущие конструкции, заменили облицовку стен и выполнили гидроизоляцию. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: остановка эскалатора, пушкинская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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