"Пушкинскую" закрывали на вход из-за остановки эскалатора

Горожан просили пользоваться станцией "Звенигородская".

Станцию "Пушкинская" закрывали на вход утром 25 апреля. Это было связано с внеплановой остановкой эскалатора, сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен".

При этом на выход "Пушкинская" работала в штатном режиме. Горожан просили пользоваться станцией "Звенигородская". Ограничения действовали с 11:28 до 11:41.

В 11:41 станция "Пушкинская" работает в обычном режиме. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее мы рассказывали о том, что станция метро "Удельная" открылась сегодня досрочно. С июня 2024 года строители полностью обновили наземный вестибюль, отремонтировали несущие конструкции, заменили облицовку стен и выполнили гидроизоляцию.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга