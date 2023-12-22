На станции "Спасская" в эскалатор попал камень

Неполадку оперативно устранили.

В Петербурге в переходе со станции метрополитена "Сенная площадь" на "Спасскую" вечером 13 марта образовался затор из-за неработающего эскалатора. Об этом сообщили пассажиры в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

В пресс-службе петербургского метрополитена пояснили, что причиной остановки эскалатора стал посторонний предмет – камень, который попал в его механизм, передает "Фонтанка". Неполадку оперативно устранили.

Ранее мы рассказывали о том, что пассажиры метрополитена вышли из вагона на закрытой "Чернышевской". Машинист случайно открыл двери поездов. Петербуржцам пообещали, что станция заработает в мае.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург