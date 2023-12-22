Пассажиры метро случайно вышли из вагона на закрытой "Чернышевской"

Петербуржцам обещают, что станция будет открыта в мае.

Станция метро "Чернышевская" по-прежнему закрыта на ремонт, однако 13 марта там произошло небольшое происшествие: машинист случайно открыл двери вагонов поезда, и пассажиры по привычке вышли из вагона. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Петербуржцам обещают, что станция будет открыта в мае. Пользователи в комментариях высказывают надежду, что для машиниста, случайно открывшего двери, не будет никаких негативных последствий. Однако другие предполагают, что ответственность за это все-таки придется нести.

Вышедших пассажиров оперативно проинформировали о закрытии станции и попросили вернуться в вагоны.

Ранее специалисты КГИОП выдали разрешение на продолжение "зелёной" ветки петербургского метро.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)