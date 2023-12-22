Специалисты КГИОП выдали разрешение на продолжение "зелёной" ветки петербургского метро

Протяжённость данного участка составляет 4,7 км.

КГИОП Петербурга опубликовал акт с результатами проведённой историко-культурной экспертизы участка, на котором запланировано строительство продолжения "зелёной" линии метро. По мнению специалистов, данный проект не вызывает возражений и соответствует необходимым требованиям.

Речь идёт о продлении метро от станции "Ул. Савушкина" до станции "Зоопарк", ранее известных как "Беговая" и "Каменка". Протяжённость данного участка составляет 4,7 км.

В акте отмечается, что на исследуемой территории не было обнаружено объектов культурного наследия.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция "Фрунзенской" согласована в Смольном.

Фото: Piter.TV