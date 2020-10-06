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Видео: пассажиры поднимались пешком по эскалатору на "Новочеркасской"

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Это коснулось лишь одного из них.

Утром 6-го октября пассажирам метрополитена Петербурга пришлось самостоятельно подниматься по эскалатору на станции метро "Новочеркасская". Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Отмечается, что два боковых эскалатора работали, а центральный ― нет. Очевидец связывает это и выключением света в метро, которое произошло до остановки эскалатора. В темноту на несколько секунд также погрузилась и платформа на станции. 

Ранее стало известно о том, что Петербургская сбытовая компания намерена обесточить киностудию "Ленфильм". Киностудия может остаться без электроэнергии из-за задолженностей. 

Видео: Piter.TV

Теги: метро, эскалатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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