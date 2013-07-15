Стало известно, кому принадлежат останки, найденные на дне Ижорского озера

Накануне, 9 октября, житель поселка Тельмана нашел на дне озера мешок с человеческими останками. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Выяснилось, что кости принадлежали ребенку 9-12 лет. На данный момент следователи устанавливают причину гибели школьника. По предварительной версии, неизвестные обмотали череп погибшего пакетом и перевязали веревкой. Кости же затянули проволокой.
Известно, что труп находилось в воде не менее года. На месте находки работают представители Следственного комитета России.
Ранее на Piter.tv сообщили, что житель поселка Тельмана нашел на дне Ижорского озера останки человека в мешке.
Фото: Pexels
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