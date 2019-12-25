Житель поселка Тельмана нашел на дне Ижорского озера останки человека в мешке

Он оставил находку на берегу и ушел прочь. Придя домой, мужчина позвонил в правоохранительные органы.

Утром в субботу, 9 октября, поисковик-любитель обнаружил страшную находку на дне Ижорского озера. В сумке "как из 90-х" он нашел гирю, человеческий череп и кости. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Житель Ленобласти уже несколько лет с помощью магнита достает предметы с дна водоемов. Но на останки он наткнулся впервые. Испугавшись, искатель оставил сумку с костями на берегу и ушел домой. Уже в квартире он позвонил сотрудникам полиции и сообщил и случившемся.

Теперь специалистам предстоит установить личность погибшего и причину смерти.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пропавшую 7 лет назад жительницу Иркутской области опознали по останкам.

Фото: Piter.tv