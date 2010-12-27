На прямой линии с Путиным блогер заявил, что в его заведении лучшая шаверма Москвы.

Во вторник, 12 ноября, стало известно, что Роспотребнадзор грозит закрыть шаурмичные Амирана Сардарова. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Напоним, что 20 июня на прямой линии с Путиным блогер заявил, что в его заведении лучшая шаверма Москвы. Именно этим заявлением, Сардаров привлек к своему заведению внимание Роспотребнадзора.

Проверка прошла спустя 10 дней, после эфира. Как оказалось, не зря. Роспотребнадзор не нашёл маркировки на продуктах. Также на товаре не было информации об условиях хранения.

Представители Амирана заявили, что все недочёты уже исправлены.

Ранее мы сообщали о том, что в России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков.

Фото:Амиран Сардаров/вк