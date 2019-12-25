Оспу обезьян во второй раз выявили в Петербурге

Круг контактов заболевшего определен. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

Второй случай заболевания оспой обезьян в России снова зарегистрировали в Петербурге. Первый случай был зафиксирован в июле этого года. Об этом сообщила пресс-служба Управления регионального Роспотребнадзора.

Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет. Взятые у мужчины анализы подтвердили, что он инфицирован оспой обезьян.

Круг контактов заболевшего определен. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 55 тысяч случаев оспы обезьян. В России – два случая. Первый россиянин, заболевший оспой обезьян, перенес заболевание в лёгкой форме и был выписан из медицинского учреждения в конце июля. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Фото: Piter.tv