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В особняке Игеля на Каменноостровском хотят разместить отель и коворкинг
Сегодня, 12:24
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В особняке Игеля на Каменноостровском хотят разместить отель и коворкинг

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Сейчас объект культурного наследия находится в аварийном состоянии.

На территории особняка Игеля на Аптекарском острове сделают новое общественное пространство с отелем. Об этом сообщила пресс-служба Петроградского района со ссылкой на "Собаку.ру".

Особняк будут преображать создатели коворкинга "Ясная поляна". В особняке Игеля также будет коворкинг, фуд-холл и площадка для проведения мероприятий. 

На данный момент здание приводят в нормальное состояние из аварийного. В прошлом году в доме №58-60А произошел пожар. Сотрудники комитета по государственному контролю и охране памятников обнаружили, что концессионер ООО "Асгард" не привел в дом после происшествия в порядок. Стропильная система над частью помещений была поражена огнем, некоторые перекрытия обгорели, помещения затоплены, в них валяются мусор и пепел. 

Фото: ВКонтакте / Петроградский район Санкт-Петербурга

Теги: общественное пространство, особняк игеля
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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