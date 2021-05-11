Суд оштрафовал ответственного за усадьбу Игеля за состояние здание после пожара

Нарушения были зафиксированы на следующий день после пожара.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Асгард" за неудовлетворительное состояние объекта культурного наследия "Усадьба Игеля Э.Г". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 мая.

В ноябре 2020-го года Комитет по государственному контролю и охране памятников направил в полицию Петроградского района заявление о возбуждении уголовного дела за нарушение требований сохранения памятников культурного наследия. Здание находится на Каменноостровском проспекте, 58-60А. Организация должна была провести реконструкцию объекта для отдыха граждан и туризма. Концессионное соглашение заключили в январе 2020-го года.

10 ноября 2020 КГИОП зафиксировал, что стропильная система над частью помещений была поражена огнем, некоторые перекрытия обгорели, помещения затоплены, в них валяются мусор и пепел, а также обгоревшие доски и обломки от перекрытий и так далее. Проверка нагрянула на следующий день после пожара.

Защитник просила не привлекать "Асгард" к ответственности, так как организации не предоставили земельный участок в пользование для проведения работ. Кроме того, у компании меняется собственник.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"