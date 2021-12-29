Кафе "Ночлежки" в Бертгольд центре откроется в конце марта

В кафе будут стажироваться бывшие бездомные.

Бывший директор благотворительной организации "Ночлежка" в Петербурге рассказал, что кафе "Вход с улицы!", в котором будут работать бывшие бездомные люди, откроется уже на следующей неделе. Как рассказал Григорий Свердлин, заведение расположится в Бертгольд центре на Гражданской улице, 13.

Сейчас у кафе уже есть два стажера, у которых ранее не было места жительства. Стажеры будут получать стипендию в размере порядка 20 тысяч рублей в месяц. С каждым из них будет заключен трудовой договор. Смена будет складываться из почасовой ставки – 100 рублей.

Дизайн заведения разрабатывала студия "Kapodaki". Инвестиции в кафе составили около 13 млн рублей.

Как ранее писал Piter.tv, меню кафе будет достаточно большим, состоящим в том числе из блюд европейской и русской кухонь. Также для гостей подготовят вегетарианские позиции.

Видео и фото: Григорий Свердлин