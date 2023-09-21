За осквернение церковной символики задержаны пятеро петербуржцев

Полицейские задержали группу молодых людей за осквернение религиозной символики. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 18 ноября.
Правоохранители в ходе мониторинга интернета выявили публикацию с видеозаписью, на которой несколько человек совершают действия, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Были установлены пятеро местных жителей, в настоящее время в отношении них следственными органами принято процессуальное решение.
Ранее мы рассказывали о том, что подростки похитили сейф с деньгами из храма во Всеволожском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Фото: Piter.TV
