За осквернение церковной символики задержаны пятеро петербуржцев
Сегодня, 8:33
162
В настоящее время в отношении них следственными органами принято процессуальное решение.

Полицейские задержали группу молодых людей за осквернение религиозной символики. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 18 ноября. 

Правоохранители в ходе мониторинга интернета выявили публикацию с видеозаписью, на которой несколько человек совершают действия, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Были установлены пятеро местных жителей, в настоящее время в отношении них следственными органами принято процессуальное решение. 

Ранее мы рассказывали о том, что подростки похитили сейф с деньгами из храма во Всеволожском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, церковная символика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

