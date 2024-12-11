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Экс-жену боксера привлекли к ответственности за его оскорбления в Петербурге
Сегодня, 12:32
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Экс-жену боксера привлекли к ответственности за его оскорбления в Петербурге

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Районный прокурор возбудил в отношении женщины дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращениям известного боксера. Об этом рассказали 14 января в надзорном ведомстве. 

Бывшая супруга спортсмена в интернете неоднократно высказывала в адрес мужчины нецензурные слова и выражения, которые "противоречат общепринятым нормам морали и нравственности". 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ возбуждение дел об оскорблениях отнесено к исключительной компетенции прокурора.

Так, районный прокурор возбудил в отношении женщины дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировой судья согласился с правовой позицией прокуратуры, назначив ей наказание в виде предупреждения. 

Ранее на Piter.TV: жительнице "коммуналки" на Петроградке грозит штраф за оскорбление соседки. 

Фото: Piter.TV

Теги: оскорбление, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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