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Задержан молодой человек, оскорбивший бригаду "скорой" на Ленинском проспекте
Сегодня, 15:41
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Задержан молодой человек, оскорбивший бригаду "скорой" на Ленинском проспекте

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Злоумышленником оказался 20-летний местный житель.

Росгвардейцы задержали агрессивного молодого человека, оскорбившего бригаду скорой помощи. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

В центр оперативного управления вневедомственной охраны днем 28 июля поступила информация о том, что врачи, прибывшие по вызову к дому по Ленинскому проспекту, воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. Злоумышленником оказался 20-летний местный житель. 

Задержанного увезли в 82-й отдел, в отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. 

Ранее на Piter.TV: врач петербургского "Динамо" спас жизнь пострадавшей в аварии. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: ленинский проспект, оскорбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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