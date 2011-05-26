Задержан молодой человек, оскорбивший бригаду "скорой" на Ленинском проспекте

Росгвардейцы задержали агрессивного молодого человека, оскорбившего бригаду скорой помощи. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
В центр оперативного управления вневедомственной охраны днем 28 июля поступила информация о том, что врачи, прибывшие по вызову к дому по Ленинскому проспекту, воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. Злоумышленником оказался 20-летний местный житель.
Задержанного увезли в 82-й отдел, в отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство.
Ранее на Piter.TV: врач петербургского "Динамо" спас жизнь пострадавшей в аварии.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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