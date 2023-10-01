Врач петербургского "Динамо" спас жизнь пострадавшей в аварии

Медик футбольного клуба оперативно остановил кровотечение и наложил повязку женщине с открытым переломом ноги.

Врач футбольного клуба "Динамо" из Санкт-Петербурга Игорь Орлов проявил профессионализм и оперативность, оказав первую медицинскую помощь женщине, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Как сообщает Telegram-канал Ивана Карпова, инцидент произошел пять дней назад, когда команда направлялась на тренировку.

Как рассказал Карпов, доктор Орлов грамотно остановил сильное кровотечение, провел обезболивающие мероприятия и наложил тугую повязку, после чего передал пострадавшую прибывшей бригаде скорой помощи. Женщина получила открытый перелом ноги при переходе проезжей части в неустановленном месте.

Это не первый случай, когда представители петербургского футбольного сообщества приходят на помощь горожанам. В начале июля на Выборгской набережной главный тренер "Зенита" Сергей Семак помог человеку, у которого случился эпилептический припадок.

Ранее отец Глушенкова допустил уход футболиста из "Зенита".

Фото: Piter.TV