Во Всеволожском районе осколок зеркала попал двухлетнему ребёнку в глаз

Он находится в тяжёлом состоянии.

Во Всеволожском районе Ленобласти в больницу поступил двухлетний ребёнок с выпадением внутренних оболочек правого глаза. Об этом стало известно Piter.tv.

Малыш поступил в больницу днём 4 августа в тяжёлом состоянии с проникающим корнеосклеральным ранением с выпадением внутренних оболочек правого глаза.

Ребёнок находился с бабушкой. Он хлопнул дверцей шкафа по висящему рядом зеркалу, в результате чего зеркало разбилось и осколок попал ему в глаз.

Ранее ребёнок опрокинул себе на голову аквариум в Выборге.

Фото: Piter.tv