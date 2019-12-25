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Во Всеволожском районе осколок зеркала попал двухлетнему ребёнку в глаз
Сегодня, 12:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожском районе осколок зеркала попал двухлетнему ребёнку в глаз

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Он находится в тяжёлом состоянии.

Во Всеволожском районе Ленобласти в больницу поступил двухлетний ребёнок с выпадением внутренних оболочек правого глаза. Об этом стало известно Piter.tv.

Малыш поступил в больницу днём 4 августа в тяжёлом состоянии с проникающим корнеосклеральным ранением с выпадением внутренних оболочек правого глаза.

Ребёнок находился с бабушкой. Он хлопнул дверцей шкафа по висящему рядом зеркалу, в результате чего зеркало разбилось и осколок попал ему в глаз.

Ранее ребёнок опрокинул себе на голову аквариум в Выборге.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, зеркало
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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