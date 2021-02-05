Ребёнок опрокинул себе на голову аквариум в Выборге

Годовалый малыш получил открытую рану головы.

В понедельник, 31 июля, к правоохранителям Выборгского района обратились с сообщением о госпитализации годовалого ребёнка с открытой раной головы из дома по улице Ардышева в Выборге. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, малыш уронил себе на голову аквариум. Ребёнок воспитывается в благополучной семье, которому не состоит на учёте в органах опеки.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в больницу Петербурга попала 11-классница с отравлением таблетками.

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