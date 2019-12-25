В больницу Петербурга попала 11-классница с отравлением таблетками

Она находится в тяжёлом состоянии.

В Петербурге 11-классница из Архангельской области попала в больницу с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 30 июля из квартиры на Галерной улице с острым пероральным отравлением, в тяжелом состоянии была госпитализирована старшеклассница из Архангельской области. По телефону мать несовершеннолетней сообщила правоохранителям, что её дочь проходила лечение на психиатрическом отделении. Девушка находилась в депрессивном состоянии.

В Петербурге пострадавшая проживает вместе с 19-летним братом. Проводится проверка.

Фото: Piter.tv