В больницу Петербурга попала 11-классница с отравлением таблетками

В Петербурге 11-классница из Архангельской области попала в больницу с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 30 июля из квартиры на Галерной улице с острым пероральным отравлением, в тяжелом состоянии была госпитализирована старшеклассница из Архангельской области. По телефону мать несовершеннолетней сообщила правоохранителям, что её дочь проходила лечение на психиатрическом отделении. Девушка находилась в депрессивном состоянии.
В Петербурге пострадавшая проживает вместе с 19-летним братом. Проводится проверка.
Фото: Piter.tv
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