В Петербурге продают осколок метеорита древней планеты

Необычное объявление выставлено на Авито.

На сайте объявлений Авито в Санкт-Петербурге появилось необычное предложение — продажа осколка метеорита, предположительно являющегося фрагментом древней протопланеты, разрушенной во времена формирования Солнечной системы.

За 35 тысяч рублей можно приобрести сеймчан-палласит, один из самых редких типов метеоритов. Камень был обнаружен в 1967 году в Магаданской области, в районе реки Хекандя. Согласно объявлению, химический состав метеорита включает 90% железа, 8% никеля, а также шрейберзит, хромит и витлокит.

Продавец из Петербурга утверждает, что метеорит практически не подвержен ржавчине и сохраняет свою стабильность. К нему прилагается сертификат подлинности.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге продают золотой портсигар Фаберже за 6 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Авито