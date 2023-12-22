С петербургских коллекторов в 2023 году взыскали 20 млн рублей

Судебные приставы получили 2704 жалобы от горожан на действия коллекторских агентств.

В 2023 году коллекторы заплатили 20 млн рублей за нарушение прав должников. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по Петербургу.

Судебные приставы получили 2704 жалобы от горожан на действия коллекторских агентств, микрофинансовых организаций, был составлен 421 административный протокол. Петербуржцы рассказывали о многочисленных звонках и СМС-сообщениях, в том числе и третьим лицам. При этом, важно отметить, что федеральный закон четко регламентирует, насколько часто кредиторы могут беспокоить должника.

С должниками законно взаимодействовать в рабочие дни с 08:00 до 22:00, в выходные дни в 09:00-20:00. Встречи по инициативе коллектора могут быть не чаще раза в неделю, телефонные переговоры – не более 8 в течение месяца, а отправка сообщений должна осуществляться не чаще 16 раз за месяц.

Ранее на Piter.TV: глава ФССП усомнился в необходимости коллекторов в России.

Фото: Piter.TV