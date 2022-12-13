Глава ФССП усомнился в необходимости коллекторов в России

Дмитрий Аристов рассказал о том, как работает система взыскания долгов с населения.

Профессиональные коллекторы получают до 80% своих доходов, используя при взимании долгов с россиян судебных приставов. Соответствующее заявление в рамках выступления на сессии "Деятельность профессиональных взыскателей: текущее состояние и векторы развития", организованной на площадке XI Петербургского международного юридического форума сделал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Эксперт добавил, что по роду своей деятельности профессиональные коллекторы не могут контактировать с должниками, а только направляют материалы дела в судебную инстанцию. Далее уже суд поручает приставам взыскивать долги россиян.

До 80%, а в отдельных случаях до 100% доходов профессиональных коллекторов и иных взыскателей составляла деятельность ФССП. Вопрос - зачем такой институт нужен, если он, используя государство, фактически решает свои цели - получение прибыли. Дмитрий Аристов, глава ФССП

Дмитрий Аристов рассказал о том, что внесудебный порядок не работает, так как в реестре состоят 449 юридических лиц, из которых 25% вообще не взаимодействуют с должниками. Из свыше чем сотни зарегистрированных в Москве коллекторских организаций за год "у 20% вообще ни одного действия - ни одного звонка, ни одного СМС, ни одного почтового отправления". Глава ФСПП не понимает, для чего эти компании вообще решили податься в реестр. Специалист полагает, что такое решение дает коллекторам право на приобретение долги у первичного кредитора.

Далее происходит очень простой процесс.... выносится судебный приказ без участия сторон, и далее этот пакет документов бодро предъявляется в ФССП и начинает исполняться исключительно нашим инструментарием. Дмитрий Аристов, глава ФССП

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Фото и видео: ПМЮФ