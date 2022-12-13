В Кронштадте судебные приставы обнаружили в захламленной комнате коммуналки брошенных котов

Женщина занимала комнату незаконно, она была предоставлена ей только на время работы в поликлинике.

Судебные приставы спасли котят из захламленной квартиры в Кронштадте, которую незаконно занимала 59-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба ФССП по Петербургу.

Приставы выселили 59-летнюю женщину, незаконно занимающую комнату в служебной квартире. Выселение происходило без участия квартирантки. Попав в жилье, судебные приставы обнаружили лишь горы мусора и голодных котов.

Жилье было предоставлено женщине на период её трудоустройства в городской поликлинике. После увольнения петербурженка продолжала занимать комнату. Районная администрация обратилась в суд с иском о выселении из жилого помещения, которое является городской собственностью. Как оказалось, вмешательства судебных приставов особенно ждали соседи, занимающие оставшиеся 8 комнат большой коммунальной квартиры. Женщина завалила свою 20-метровую комнату пакетами с мусором, жильцы давно жаловались на антисанитарию, обилие насекомых и жуткие запахи.

В день, когда было назначено выселение, квартирантки дома не оказалось, дверь в ее комнату открывал сотрудник коммунальной службы. В помещении помимо хлама и насекомых судебные приставы обнаружили заброшенных трех кошек и трех котят. Приставы связались с волонтерами, которые забрали голодных и больных животных на передержку. При этом неизвестно, сколько дней животные находились без корма и воды.

Помещение было освобождено от хлама, ценных вещей в комнате не оказалось. Представители взыскателя установили новый замок. По словам волонтеров, всем кошкам и котятам уже нашли новых хозяев.

В прошлом месяце приставы выселили петербуржца из захламленной квартиры на проспекте Пятилеток.

Фото: ФССП