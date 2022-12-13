Приставы выселили петербуржца из захламленной квартиры на проспекте Пятилеток

В течение многих лет мужчина заваливал жилище пакетами с мусором, которые он приносил со свалок, пока в квартире не осталось свободного от хлама места.

Судебные приставы выселили 47-летнего петербуржца из однокомнатной квартиры, которую он незаконно занял после смерти отца. Этого выселения давно ждали соседи – в течение многих лет мужчина заваливал жилище пакетами с мусором, которые он приносил со свалок, пока в квартире не осталось свободного от хлама места.

Как рассказали приставы, в суд обратилась администрация Невского района. В однокомнатной квартире на проспекте Пятилеток раньше жил пожилой мужчина, после его смерти в 2018 году его сын не вступил в права наследования. Так как иных наследников на квартиру не имелось, с заявлением о своих правах на наследство обратились районные власти. Однако петербуржец продолжил проживать в квартире, которую со временем превратил в свалку. Соседи постоянно жаловались на него из-за сильного запаха и грязи.

Так как мужчина сам не освободил квартиру, к нему пришли судебные приставы, которые разъяснили, что квартира будет освобождена от хлама, и её нужно покинуть.

Представители взыскателя установили новый замок на дверь, квартира будет освобождена от хлама. В скором времени там будет сделан капитальный ремонт. Петербуржец отправился в квартиру на Кораблестроителей, где официально зарегистрирован.

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Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу