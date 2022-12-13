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В Петербурге более 105 миллионов рублей штрафов выплатили нетрезвые водители в 2022 году
Сегодня, 11:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге более 105 миллионов рублей штрафов выплатили нетрезвые водители в 2022 году

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В прошлом году 2890 петербуржцев были наказаны судебными штрафами за пьяное вождение.

В Петербурге в 2022 году судебные приставы взыскали более 105 миллионов рублей с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом в прошлом году было зафиксировано снижение количества исполнительных производств за нетрезвое вождение почти на 20%. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.

В прошлом году 2890 петербуржцев были наказаны судебными штрафами за пьяное вождение. В 2021 году было возбуждено 3607 исполнительных производств указанной категории и взыскано почти 111 миллионов рублей.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть лишен водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и наказан административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность.

Ранее в Петербурге супруги выплатили 63 тысячи рублей за незадекларированные детские вещи из Турции.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу

Теги: пьный водитель, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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DAROBIOT Piowmege
Сегодня 11:57

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