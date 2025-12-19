В 2025 году приставы взыскали свыше 2,4 млрд рублей с петербургских неплательщиков алиментов

Несмотря на впечатляющий рост сборов, количество открытых судебных производств по взысканию задолженности немного сократилось.

Судебные приставы Петербурга добились значительного прогресса в борьбе с задолженностью по алиментам: в 2025 году они смогли вернуть родителям детей более 2,4 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем в предыдущий год, и почти на 60% выше, чем в 2023 году, пишет издание "Ведомости Северо-Запад".

Несмотря на впечатляющий рост сборов, количество открытых судебных производств по взысканию задолженности немного сократилось. В частности, в 2023 году таких дел насчитывалось 14 918, в 2024 году – 14 506, а в 2025 году – уже 14 110.

Весной 2025 года Федеральная служба судебных приставов открыла специальный публичный реестр, куда заносятся данные о лицах, признанных виновными в уклонении от уплаты алиментов несовершеннолетним детям или престарелым родителям. Сейчас в реестре числятся около шести тысяч жителей Петербурга.

Российское законодательство предусматривает два метода взыскания долга по алиментам. Первый вариант подразумевает выплату определенной доли дохода родителя-должника ребенку, которая определяется Семейным кодексом РФ следующим образом: 25% – на одного ребёнка, 33,3% – на двоих и половина зарплаты – на троих и более детей. Альтернативный механизм устанавливает выплату в твёрдой денежной форме, зависящей от величины прожиточного минимума, установленного для детей в конкретном регионе. В 2025 году в Петербурге величина прожиточного минимума составила 18 749 рублей, тогда как в 2024 году она равнялась 15 832 рублям.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу