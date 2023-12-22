Онлайн-кинотеатр Okko оштрафован на 1 млн рублей

Отмечается, что онлайн-кинотеатр Okko распространял фильм "Ив Сен-Лоран", который пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.

Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ОККО" по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Об этом 21 мая рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Отмечается, что онлайн-кинотеатр Okko распространял фильм "Ив Сен-Лоран", который пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. В протоколе содержится подробное описание сцен из кинокартины, всего на 25 листов. Именно в них и есть пропаганда ЛГБТ*.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 1 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: суд Петербурга оштрафовал Okko за демонстрацию ЛГБТ* в сериалах.

Фото: Piter.TV

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