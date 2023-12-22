Суд Петербурга оштрафовал Okko за демонстрацию ЛГБТ* в сериалах

Речь идет о сериалах "Анника", "Единственный" и "Мой мертвый бывший".

Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ОККО" за совершение правонарушения, которое предусмотрено ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения). Об этом сообщили 29 марта в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно протоколу, на стриминговом сервисе Okko распространялись видеоматериалы со знаком "16+", содержащие демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений. Речь идет о сериалах "Анника", "Единственный" и "Мой мертвый бывший".

За демонстрацию ЛГБТ* (запрещенная в РФ экстремистская организация) суд назначил компании штраф в размере 1 млн рублей.

Ранее Okko привлекали к административной ответственности по той же статье. Тогда компания заплатила около 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV

* Признано в РФ экстремистским движением и запрещено.