Размер штрафа составил 1 млн рублей.

Приморский районный суд оштрафовал онлайн-кинотеатр ОККО из-за сериалов с ЛГБТ*(запрещённая в РФ экстремистская организация). Просмотр фильмов был доступен пользователям младше 18 лет. Об этом сообщили 25 января в объединённой пресс-службе судов.

Поводом для открытия дела стал триллер "Афера столетия", который находится на стриминговом сервисе в открытом доступе. Фильм имеет знак "16+", но в нем есть сцены, где демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения.

Компании назначили штраф в размере одного млн рублей.

Напомним, что 30 ноября Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Заседание длилось более четырех часов и прошло в закрытом режиме.

Фото: Piter.tv

*признано в России экстремистским движением и запрещено