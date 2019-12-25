Врач назвал опасную ошибку при лечении коронавируса дома

После такого лечения пациенты поступают в больницу с легкими, "забитыми тромбами".

При амбулаторном лечении от коронавируса нельзя самостоятельно принимать антибиотики. Об этом "Комсомольской правде" рассказал анестезиолог и реаниматолог Алок Мишра.

Он пояснил, что многие пациенты на домашнем лечении сами доводят себя до критических состояний, принимая огромные дозы антибиотиков. Мишра рассказал, что недавно они потеряли женщину, которую дети не хотели отпускать в больницу и занимались самолечением. Через 2-3 недели женщина поступила в стационар с иммунитетом, "выжженным" антибиотиками. Врачи уже не смогли ей помочь.

По словам врача, такие пациенты поступают в больницу с легкими, "забитыми тромбами".

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Фото: Piter.tv