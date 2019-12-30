Мошенники получили условные сроки за продажу БАДов под видом лекарств пенсионерам

Сумма ущерба в целом составила 7 млн рублей.

Московский районный суд признал виновными 29 человек в мошенничестве. Злоумышленники обманули 17 пенсионеров на общую сумму 7 млн рублей.

Как было установлено судом, фигуранты дела в различных составах продавали биологические активные добавки пенсионерам в период с августа 2013 по август 2015. Мошенники выдавали БАДы за лекарства по завышенным ценам. Соучастники узнавали семейной положение пожилых людей, наличие родственников, состояние здоровья и наличие денег. После этого они предлагали пройти курс лечения в медицинских учреждениях, а перед этим использовать препараты, которые они продавали.

Один из соучастников под видом курьера сопровождал потерпевших к отделению банка.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы скором от 1 года до 7 лет условно с различными испытательными сроками. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, гражданские иски удовлетворены судом на 1 млн 80 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что бизнесмен заплатит 3 тыс. рублей за незаконную рекламу на "Газели".

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