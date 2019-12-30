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Бизнесмен заплатит 3 тыс. рублей за незаконную рекламу на "Газели"
Сегодня, 22:45
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nadezhda_sib

Бизнесмен заплатит 3 тыс. рублей за незаконную рекламу на "Газели"

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Мужчина рекламировал продукцию своей компании.

Петербуржец заплатит штраф за использование транспортного средства в качестве рекламной конструкции. Об этом 30 января рассказала объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Было установлено, что в сентябре 2020 года Владимир Максымив организовал размещение и эксплуатацию рекламы на фургоне. Этим он нарушил ч.2 ст.14.38 КоАП РФ. Мужчина является генеральным директором магазина спецодежды. 

Защитник признала вину подсудимого и объяснила это тем, что Максымив действовал от имени физического, а не должностного лица.

Суд назначил ему штраф в размере 3 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что шесть подозреваемых лжеброкеров заключили под стражу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: реклама, суд, фургон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 23:39

Новость из будущего? Вроде бы сентября 202 года ещё не было, только январь заканчивается

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