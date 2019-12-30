Бизнесмен заплатит 3 тыс. рублей за незаконную рекламу на "Газели"

Мужчина рекламировал продукцию своей компании.

Петербуржец заплатит штраф за использование транспортного средства в качестве рекламной конструкции. Об этом 30 января рассказала объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Было установлено, что в сентябре 2020 года Владимир Максымив организовал размещение и эксплуатацию рекламы на фургоне. Этим он нарушил ч.2 ст.14.38 КоАП РФ. Мужчина является генеральным директором магазина спецодежды.

Защитник признала вину подсудимого и объяснила это тем, что Максымив действовал от имени физического, а не должностного лица.

Суд назначил ему штраф в размере 3 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что шесть подозреваемых лжеброкеров заключили под стражу.

Фото: Piter.TV