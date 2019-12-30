Шесть подозреваемых лжеброкеров заключили под стражу

Решение принял Куйбышевский районный суд по ходатайству МВД по Петербургу и области.

Правоохранители добились заключения под стражу шестерых подозреваемых в серьезном мошенничестве. В результате обысков у фигурантов дела изъяли около 116 млн рублей и 11 кг золота. Об этом 30 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сотрудники полиции, Росгвардии и Северо-Западного ГУ Центрального банка проверили серию обысков в квартирах и офисах на Невском, Большом Сампсониевском, Купчинской улице и Васильевском острове.

Ранее стало известно, что злоумышленники выступали от лица крупной международной компании и предоставляли услуги по инвестированию денег в проекты. Сообщники обещали высокую прибыль от сделок на валютном рынке. Позднее клиентам говорили, что сделка оказалась убыточной, денежные средства вернуть невозможности. По факту электронные деньги не расходовались. Ущерб составил около 21 млн рублей.

Сотрудники МВД установили банковский ячейки, в которых было не менее 1410 тыс. долларов США, 17 млн рублей, 18 тыс.евро и 11 кг золотых монет. Кроме того, были обнаружены правоустанавливающие документы более, чем на 30 объектов недвижимости.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области