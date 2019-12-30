Лжеброкеры в Петербурге обманули клиентов на 21 млн рублей

В криминальной схеме участвовала большая группа людей.

Правоохранителям удалось найти подозреваемых в крупном мошенничестве. По предварительной оценке, лжеброкеры обманули россиян более, чем на 21 млн рублей. Об этом 28 января сообщила пресс-служба МВД России.

Выяснилось, что злоумышленники выступали от лица крупной международной компании и предоставляли услуги по инвестированию денег в проекты. Сообщники обещали высокую прибыль от сделок на валютном рынке. Позднее клиентам говорили, что сделка оказалась убыточной, денежные средства вернуть невозможности. По факту электронные деньги не расходовались.

Полицейским удалось установить участников группы, а также возможных соучредителей подставных фирм. Каждый из злоумышленников выполнял свою роль — менеджера по подбору клиентов, инструкторов, руководителей, бухгалтеров и так далее.

На данный момент сотрудники МВД проводят обыски. Решается вопрос о задержании лиц, которые подозреваются по уголовному делу и избрании им меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Петербурге начались обыски по делу лжеброкеров. Правоохранители наведались в 40 квартир.

Видео: пресс-служба МВД РФ