Спикер петербургского парламента рассказал о планах на распределение бюджета города

Всего в ЗакСе предстоит распределить почти 55 млрд. рублей.

Спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поделился данными о предстоящей осенней корректировке бюджета города. Вместе с исполнительной властью ЗакСу предстоит распределить порядка 54,6 млрд. рублей. Об этом стало известно из личного Telegram-канала Бельского.

Большую часть средств Губернатор предлагает направить в социальную сферу города. Почти на 7 млрд рублей планируется увеличить фонд заработной платы для работников бюджетных учреждений Петербурга. Свыше 5 млрд рублей – на выплаты участникам СВО и членам их семей. Александр Бельский, спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Также на улучшение жилищных условий многодетных семей и семей с детьми-инвалидами в бюджете будет предусмотрено 3,5 млрд. рублей. На реализацию проекта "Серебряный возраст" выделят 0,5 млрд. рублей. Кроме того в парламенте намерены более чем на 7% увеличить объем ассигнований на выполнение Адресной инвестиционной программы. В общей сложности с учетом корректировки бюджета около 25,2 миллиардов дополнительно должно быть выделено на приобретение инфраструктурных объектов.

Полагаю, с такими предложениями трудно не согласиться. Петербург последовательно вкладывает максимум средств в развитие комфортной и дружелюбной к жителям городской среды. Александр Бельский, спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали о том, что объем бюджета ОМС в Петербурге намерены увеличить до 170-ти млрд. рублей в 2025-м году.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга