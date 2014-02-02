Объем бюджета ОМС в Петербурге в 2025 году увеличат до 170 млрд рублей

Шесть страховых компаний оказывают услуги населению.

Петербургское правительство утвердило трёхлетний бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Информацию об этом представил губернатор Петербурга Александр Беглов в своём традиционном обращении.

Финансирование фонда на будущий год достигнет 170 млрд рублей. Это позволит обеспечить доступ к бесплатной медицинской помощи свыше шести миллионам жителей города.

На данный момент система ОМС в Петербурге охватывает 6,1 млн граждан. Шесть страховых компаний оказывают услуги населению.