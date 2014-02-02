Объем бюджета ОМС в Петербурге в 2025 году увеличат до 170 млрд рублей

Петербургское правительство утвердило трёхлетний бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Информацию об этом представил губернатор Петербурга Александр Беглов в своём традиционном обращении.
Финансирование фонда на будущий год достигнет 170 млрд рублей. Это позволит обеспечить доступ к бесплатной медицинской помощи свыше шести миллионам жителей города.
На данный момент система ОМС в Петербурге охватывает 6,1 млн граждан. Шесть страховых компаний оказывают услуги населению.
Ранее мы сообщили о том, что спрос на апартаменты в Петербурге вырос на 14% за девять месяцев.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все