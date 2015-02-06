Спрос на апартаменты в Петербурге вырос на 14% за девять месяцев

Популярность сервисных апартаментов поддерживается растущим туристическим потоком.

Несмотря на рост ипотечных ставок, спрос на апартаменты в Петербурге продолжает расти.

Согласно данным консалтингового центра "Петербургская недвижимость", с января по сентябрь было продано около 2,4 тысячи юнитов, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сервисные проекты пришлось 55% сделок, на формат "аналог жилья" — 41%, на элитные проекты — 4%.

С августа по сентябрь наблюдался рост спроса на несервисные проекты на 7% по сравнению со вторым кварталом. Доля элитных и сервисных объектов снизилась на 3-4%. По мнению заместителя директора "Петербургской недвижимости" Светланы Московченко, стабильность спроса на апартаменты связана с изменениями на рынке жилой недвижимости. Вероятно, на фоне этих изменений покупатели и инвесторы стали чаще обращать внимание на данный сегмент, отметила эксперт.

Популярность сервисных апартаментов поддерживается растущим туристическим потоком. За 9 месяцев 2024 года Санкт-Петербург посетили 8,5 миллиона туристов, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. На конец августа на рынке было представлено 76 апарт-комплексов общей площадью 250 тысяч квадратных метров и 7,1 тысячей юнитов. Три четверти предложений составляли сервисные апартаменты, доля которых увеличилась на 8% после запуска проектов Saan от Hansa Group и Avenir Industrial от ГК "ПСК".