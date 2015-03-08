На 62 млрд рублей вырос бюджет Северной столицы в 2024 году

Председатель городского парламента рассказал о последних изменениях в петербургском законодательстве.

В ноябре вступили в силу правки к бюджету города на 2024 год. Непредвиденные доходы в размере 62 млрд рублей было решено направить на развитие социальной сферы. Об этом и других изменениях регионального законодательства за последнее время рассказал в своем Telegram-канале спикер Законодательного Собрания Северной столицы Александр Бельский.

Так, недавно вступил в силу закон, регламентирующий городской бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Его расходы составляют свыше 1,3 млрд рублей, а доходная часть составит почти 1,5 млрд рублей.

Внесены изменения в Социальный кодекс, касающиеся городского материнского капитала. Теперь его средства могут быть использованы на строительство и капитальный ремонт таунхаусов, а также других вариантов домов блокированной застройки. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Кроме того с недавних пор были увеличены ежемесячные выплаты для молодых специалистов, которые работаю в городских госучреждениях. Теперь работники с высшим образованием будут дополнительно получать от 2 до 5 тыс рублей, а эксперты со средним профессиональным – от 1,5 до 4 тыс рублей.

До 1 января 2026 года продлен мораторий на вступление в действие городского закона о комплексном развитии территорий. Решение принято в связи с необходимостью продолжения работы по совершенствованию законодательства в сфере КРТ. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В ноябре частично вступил в силу законопроект, который установил в Петербурге специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Также были законодательно введены льготы и преференции для малых технологических компаний и других сфер бизнеса.

Ранее депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой расширения полномочий городского правительства в области экспертизы учебных пособий для школ.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга