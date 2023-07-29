Депутаты предложили расширить полномочия Смольного по экспертизе учебной литературы

Речь идет о дополнительных учебных пособиях для школьников.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой расширения полномочий городского правительства в области экспертизы учебных пособий для школ. Информация об этом появилась в пресс-службе петербургского парламента.

Несмотря на то, что образовательные стандарты утверждены на законодательном уровне, проблемы разработки и проведения экспертизы учебников и учебных пособий остаются весьма актуальными. Следует отметить, что учебное пособие занимает важное место в процессе обучения, расширяя границы познания, повышая степень усвоения и владения обучающимися полученными навыками и умениями. Предлагаемое изменение направлено на повышение качества учебных пособий, используемых в школах города. Всеволод Беликов, председатель Комитета по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Право принимать участие в разработке школьной литературы делегировано федеральным законодателем региональным властям. Однако до сих пор Комитет образования Северной столицы занимался экспертизой только учебников, не учитывая сопровождающие их учебные пособия.

Ранее мы рассказывали, что в вооруженном налете на алкомаркет на Каменноостровском подозревают ученика младших классов и его друзей.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга